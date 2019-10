Papież Franciszek przeprosił za wyrzucenie amazońskich figurek

Jarek 26.10.19 9:58

Ty bezimienny nieuku.



Przykazania wg Biblii

1) Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!



2) Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 6Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.



3) Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.



Mam zatem pytanie, co robią obrazy i rzeźby w kościołach i dlaczego oddajemy im pokłon?

Wszak to sprzeniewierzenie się przykazaniom i zakazom Boga!



To były prezenty głąby.

Wóda Wam mózgi zeżarła. O przepraszam, koniaczki po 1 tys. za butelkę. Elita!