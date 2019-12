Papież Franciszek o ks. Popiełuszce. ,,Dziękuję Wam''

Papież przypomniał postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Wskazał, że oddał on życie z miłości do ludzi pozbawionych wolności i godności. Franciszek mówił o tym podczas audiencji środowej pozdrawiając organizatorów i uczestników konferencji poświęconej ks. Popiełuszce. Zainaugurowała ona wczoraj na Uniwersytecie Urbanianum wystawę poświęconą męczennikowi komunizmu.



“Dziękuję wam – mówił Franciszek – za podtrzymywanie pamięci tego gorliwego kapłana i męczennika, który, barbarzyńsko zamordowany przez służby komunistyczne, oddał życie z miłości do Chrystusa, do Kościoła i do ludzi, zwłaszcza pozbawionych wolności i godności.”

Ojciec Święty podziękował też Polakom za wsparcie, jakie okazują Kościołowi na Wschodzie.

“ W niedzielę, w Polsce przypada XX «Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie» mówił Papież. – Polecam wam to ważne dzieło i dziękuję wszystkim Polakom, którzy angażują się na rzecz sąsiadujących Kościołów, w duchu braterskiej miłości. Niech Bóg wam błogosławi!”

źródło: vaticannews.va