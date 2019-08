Papież Franciszek: Nawrócenie jest prawdziwe, jeśli dotarło do ,,kieszeni''

„Podstawowym rysem charakteryzującym Kościół powinna być koinonia. To greckie słowo oznacza «bycie razem», «bycie wspólnie», trwanie we wspólnocie, nie w oddzieleniu od innych” – te słowa stanowią streszczenie kolejnej katechezy Ojca Świętego w oparciu o księgę Dziejów Apostolskich. W czasie audiencji środowej Franciszek wskazał, że w praktyce oznacza to, że dynamizm solidarności buduje Kościoł, jako rodzinę Bożą. Chrześcijanin od komunii z Jezusem przechodzi do komunii z braćmi i siostrami.