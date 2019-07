Papież Franciszek: Na tym polega nowość modlitwy chrześcijańskiej!

Modlitwa osobistą relacją z Ojcem

- Jezus nie podaje abstrakcyjnej definicji modlitwy ani nie naucza skutecznej techniki, aby się modlić i coś «zyskać» - zaznaczył Ojciec Święty.

- Natomiast zachęca On swoich uczniów, aby doświadczyli modlitwy, stawiając ich bezpośrednio w łączności z Ojcem, wzbudzając w nich tęsknotę za osobistą relacją z Nim. Na tym polega nowość modlitwy chrześcijańskiej! Jest ona dialogiem między osobami, które się miłują, dialogiem opartym na zaufaniu, wspieranym przez wysłuchanie i otwartym na działanie solidarne. - dodawał

Papież podkreślił, że modlitwa „Ojcze nasz” jest jednym z najcenniejszych darów, jakie pozostawił nam Jezus.

„Ojcze nasz” syntezą wszelkiej modlitwy

- Po objawieniu nam swej tajemnicy Syna i brata, poprzez tę modlitwę Jezus pozwala nam wniknąć w ojcostwo Boga i wskazuje nam drogę, aby poprzez synowską ufność nawiązać modlitewny i bezpośredni dialog z Nim – stwierdził Papież.

- To, o co prosimy w «Ojcze nasz», jest już całkowicie urzeczywistnione i dane nam w Jednorodzonym Synu: uświęcenie Imienia, przyjście Królestwa, dar chleba, przebaczenie i wyzwolenie od zła. Prosząc otwieramy naszą rękę, aby otrzymać. Modlitwa, której nauczył nas Pan, jest syntezą wszelkiej modlitwy i kierujemy ją do Ojca zawsze w jedności z braćmi. - dodał

Po odmówieniu maryjnej modlitwy „Anioł Pański” Franciszek odniósł się do tragedii, jaka wydarzyła się na Morzu Śródziemnym, gdzie utopiło się wielu uchodźców i zwrócił się z apelem o większą wrażliwość na ich los oraz zaradzenie ich potrzebom.

Nie dopuszczajmy do tragedii migrantów, którzy giną w Morzu Śródziemnym

- Z bólem przyjąłem wiadomość o dramatycznym zatonięciu łodzi, które miało miejsce w minionych dniach w wodach Morza Śródziemnego, a które przyniosło śmierć dziesiątkom migrantów, wśród nich kobietom i dzieciom – mówił Ojciec Święty.

- Ponawiam mój gorący apel, aby wspólnota międzynarodowa natychmiast i stanowczo reagowała na takie wydarzenia, aby uniknąć kolejnych podobnych tragedii oraz aby zapewniła bezpieczeństwo i godność wszystkim. Proszę was o modlitwę, razem ze mną, za ofiary i ich rodziny. - dodał