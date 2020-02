Papież Franciszek: Musimy przeciwstawiać się grzechowi i zepsuciu moralnemu

„«Solą» jest uczeń, który pomimo codziennych niepowodzeń, ponieważ wszystkim się one zdarzają, powstaje z prochu swoich błędów, odważnie i cierpliwie zaczynając każdego dnia od nowa dążyć do dialogu i spotkania z innymi – podkreślił Papież. - «Solą» jest uczeń, który nie szuka aprobaty i braw, ale stara się, poprzez pokorną i konstruktywną obecność, trwać wiernie w nauce Jezusa, który przyszedł na świat nie po to, aby mu służono, lecz aby służyć. Takiej postawy bardzo potrzeba.“