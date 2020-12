Papież: choinka i żłóbek są ,,ikonami'' Bożego Narodzenia

„Jak nigdy dotąd, choinka i żłobek są w tym roku znakiem nadziei dla Rzymian i pielgrzymów, którzy będą mieli okazję przybyć, aby je podziwiać” – te słowa Papież skierował podczas audiencji dla delegacji ze Słowenii oraz z diecezji Teramo-Atri. Przybyły one, aby przekazać choinkę oraz żłóbek, które stoją już na placu św. Piotra. Słowenia podarowała majestatyczny świerk o wysokości prawie 30 metrów oraz o wadze 7 ton. Pochodzi on z gminy Kočevje w południowo-wschodniej części kraju. Ceramiczny żłóbek został przywieziony z miejscowości Castelli we włoskim regionie Abruzji.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że choinka i żłóbek pomagają stworzyć klimat właściwy Bożemu Narodzeniu, sprzyjający przeżywaniu z wiarą tajemnicy przyjścia na świat Zbawiciela. W żłobku wszystko mówi nam o „dobrym” ubóstwie, o ubóstwie ewangelicznym, które czyni nas błogosławionymi: kontemplując Świętą Rodzinę i inne postacie, jesteśmy przyciągani przez ich rozbrajającą pokorę.

Maryja wraz ze św. Józefem przybyli z Nazaretu aż do Betlejem. Nie było dla nich miejsca, nawet skromnej izby. Maryja słuchała, obserwowała oraz zachowywała wszystko w sercu. Józef szukała odpowiedniego miejsca dla Niej oraz dla Dziecka, które miało się narodzić.

Również pasterze są ważnymi postaciami w żłóbku. Żyją na otwartej przestrzeni i czuwają nad stadami. Orędzie aniołów zostaje skierowane do nich i natychmiast po jego usłyszeniu wyruszają w drogę na spotkanie nowonarodzonego Zbawiciela.

- „Święta Bożego Narodzenia przypominają, że Jezus jest naszym pokojem, naszą radością, naszą siłą, naszym umocnieniem. Ale, aby przyjąć te dary łaski, powinniśmy poczuć się małymi, ubogimi i pokornymi, jak postacie ze żłóbka. Także w to Boże Narodzenie, pośród cierpień z powodu pandemii, Jezus ubogi i bezbronny, jest „Znakiem”, który Bóg daje światu (Por. Łk 2, 12) – podkreślił Papież. «Cudowny znak», tak zaczyna się List na temat żłóbka, który podpisałem rok temu w Greccio. Warto przeczytać go ponownie w tych dniach.“

Ojciec Święty dziękując ofiarodawcom za dyspozycyjność oraz hojność, przekazał im życzenia świąt pełnych nadziei oraz poprosił o przekazanie tych życzeń bliskim oraz rodakom.

Vaticannews.va/Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan