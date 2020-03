Papież: błagamy o miłosierdzie dla doświadczonej ludzkości

„Jako ufne dzieci zwracamy się do Ojca. Czynimy to każdego dnia, kilka razy dziennie, ale w tej chwili chcemy błagać o miłosierdzie dla ludzkości ciężko doświadczonej pandemią koronawirusa. A czynimy to razem, chrześcijanie wszystkich Kościołów i każdej ze wspólnot, każdego wieku, języka i narodu – podkreślił Ojciec Święty. – Modlimy się za chorych i za ich rodziny; za pracowników służby zdrowia i tych, którzy im pomagają; za władze, służby porządkowe i wolontariuszy; za duchownych naszych wspólnot. Wielu z nas obchodzi dzisiaj Wcielenie Słowa w łonie Dziewicy Maryi, kiedy w Jej pokornym i całkowitym «niech mi się stanie» odzwierciedliło się «Oto jestem» Syna Bożego. Także i my z całkowitą ufnością powierzamy się w Boże ręce i modlimy się jednym sercem i jedną duszą.“