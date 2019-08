Papież apeluje do włoskich heretyków o wierność Jezusowi

To właśnie w tym kontekście trzeba odczytywać papieskie przesłanie. Franciszek zapewnia waldensów i metodystów o braterskiej bliskości. Modli się zarazem, aby ten synod był dla jego uczestników żywym doświadczeniem Ducha Świętego, który daje moc do chrześcijańskiego świadectwa. „Jako uczniowie Chrystusa – podkreślił Papież – możemy udzielać wspólnych odpowiedzi na cierpienia, które dotykają tak wielu osób, w szczególności najuboższych i najsłabszych, promując w ten sposób sprawiedliwość i pokój”.

Ojciec Święty zapewnia włoskich protestantów, że przyłącza się do ich modlitw, aby prosić Pana o umocnienie ducha ekumenicznego między chrześcijanami oraz o pogłębienie jedności między naszymi Kościołami. Jesteśmy powołani do postępowania po drodze wzajemnego poznania, zrozumienia i współpracy, aby świadczyć o Jezusie i Jego Ewangelii miłości – napisał Papież.