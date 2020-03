Panie prezesie Kosiniak-Kamysz czy program „polskiej chadecji” przedstawiła pańska żona?

1.Po gwałtownym opuszczeniu Koalicji Europejskiej składającej się z Platformy, PSL-u ,SLD, Nowoczesnej i partii Zielonych, stworzonej do wyborów do Parlamentu Europejskiego, lider PSL Władysław Kosiniak- Kamysz zaprosił do budowania wokół swojej partii „polskiej chadecji”.

Na posiedzeniu Rady Naczelnej, po wyborach do PE, krytykowano głównie pójście Koalicji Europejskiej w lewo, co zdaniem zabierających głos, odebrało PSL-owi dużą część jego dotychczasowych zwolenników.

Politycy PSL-u zapewniali, że poglądy prezentowane przez Koalicję Europejską w tych sprawach, to nie były ich poglądy, nie byli w stanie ich zablokować, a niezgoda na nie spowodowała właśnie opuszczenie tej koalicji tuż po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zaproponowała między innymi ogólnopolskie referendum w sprawie wypłacania wynagrodzenia pierwszej damie (kosztowałoby co najmniej 70 mln, a za takie pieniądze można by było wypłacać takie wynagrodzenie przez kilkaset lat), a także autorytatywnie stwierdziła, że program 500 plus nie jest programem, który zwiększa dzietność (co jest oczywistą nieprawdą bo od 2016 roku rodzi się corocznie o 40-50 tysięcy dzieci więcej niż wynikało to z prognoz GUS opracowanych przed jego wprowadzeniem), a także jej zdaniem ciężko stwierdzić czy ten program relatywnie pomaga rodzinom wychowującym dzieci.