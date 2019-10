EWANGELIA

Łk 13,22-30

Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów



Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza



Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy.



Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?»



On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”.



Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.



Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi».