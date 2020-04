Pandemia, Wielkanoc… a Spurek domaga się aborcji

Asmodeusz 9.4.20 14:16

Z odwołaniem to zależy: jeśli jest to mandat na podstawie Kodeksu Wykroczeń, jak najbardziej można nie przyjąć, sprawa zostaje skierowana do sądu.

A jeśli chodzi o te słynne grzywny od 5 do 30 tys., to są kary administracyjne nakładane w drodze decyzji przez sanepid - tutaj policjant jedynie przesyła notatkę służbową na podstawie której odbywa się całe postępowanie. Fakt, że decyzje posiadają klauzulę natychmiastowej wykonalności, jednak istnieje możliwość wejścia na drogę odwoławczą. Sęk w tym, że jedynie co do legalności nałożonej kary (zgodności z przepisami), a nie słuszności. No i odwołanie nastepuje do Ministra Zdrowia, choć zawsze potem pozostaje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.