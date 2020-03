Pandemia. Poruszające słowa arcybiskupa Paryża

Nie ma powodów, by zakażonym koronawirusem odmawiać posługi duchowej, która może odegrać ważną rolę w ich leczeniu – podkreśla abp Michele Aupetit, arcybiskup Paryża. Ujawnił on, że napisał list do dyrektorów paryskich szpitali, w którym poinformował, że ma 55 młodych kapłanów gotowych do posługi duchowej i sakramentalnej wśród chorych, z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa. On sam natomiast, jako były lekarz, jest gotowy opiekować się chorymi.