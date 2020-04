Pandemia koronawirusa. Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Mamy do czynienia z globalnym chaosem

- Nie jest łatwo oddzielić ziarna od plew. Wiele absurdalnych teorii możemy spotkać wśród naszych znajomych, a jeszcze więcej dziwnych opinii krąży w internecie. Mamy do czynienia z globalnym chaosem ideowym i światopoglądowym. Trzeba używać rozumu i zachować przytomność umysłu, by nie dać się oszukać i właściwie oceniać to, co się dzieje wokół nas - wskazał duchowny.