Pandemia karą za grzechy? Ks. prof. Skrzypczak o znakach z nieba: Maryja nas nieustannie przestrzega...

„ Ja bym nie uciekał od pojęcia «kara Boża». Myślę, że w tym wypadku mamy do czynienia z tym, co potwierdza wiele znaków z nieba. Maryja nieustannie przestrzega przed karą jako konsekwencją grzechów” – powiedział ks. prof. Robert Skrzypczak w rozmowie na antenie Polsat News odnosząc się do kwestii pandemii koronawirusa.

W rozmowie z red. Bogdanem Rymanowskim podkreślił, że Maryja przed karą, która może spaść na ludzkość w związku z licznymi grzechami, ostrzegała wielokrotnie.

Mówiąc o kwestii uczestnictwa w liturgii w dobie obostrzeń związanych z rozwojem epidemii podkreślił, że każdy musi zastanowić się nad własną kondycją zdrowotną:

„Potem powinien rozejrzeć się i ocenić ilu ludzi jest w kościele, gdyby uznał, że jest ich zbyt dużo, ponad normę, to warto zrezygnować z liturgii «dla miłości bliźniego»”.

dam/Polsat News,Fronda.pl