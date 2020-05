Pan się nie boi prezesa Jarosława Kaczyńskiego?

ARA 1.5.20 14:56

Spowiedź Gowina nasuwa pytanie;

jakie ma sumienie?

Kalkuluje jak umie; gdzie mu lepszy stołek zaproponują.

raz kuma się z Tuskiem, to znowu z Kaczyńskim, a to z Budką, a to znowu

z Kosiniakiem-Kamyszem; gdzie dadzą mu więcej? Przyssał się do PSL i opozycji, bo tam mu proponują Marszałka Sejmu, a jak wybory prezydenckie się nie odbędą to po 6 sierpnia jako Marszałek Sejmu zostanie p.o Prezydentem.

Czy nie o to mu chodziło? jako kandydat na prezydenta w wyborach prezydenckich bezpośrednich nie miałby szans, więc wciśnie się na ten stołek tylnymi drzwiami.

CWANIAK, SALCESON. Możemy mu już teraz bić pokłony.