Palikot zalecał Platformie kłamanie ale to co zrobił Trzaskowski to Himalaje kłamstwa

1.Janusz Palikot kiedyś ważny polityk Platformy, pod koniec stycznia napisał na jednym z portali społecznościowych, „że jeżeli opozycja chce wygrać wybory musi kłamać” i podał 6 przykładów takich kłamstw, wszystkie ze znakiem zapytania aby uniknąć odpowiedzialności prawnej.

Nie będę ich przytaczał ale wszystkie one były zupełnie absurdalne i miały na celu wywołanie skrajnie negatywnych emocji w stosunku do rządzących, a przy sile mediów jakimi dysponuje opozycja, ich regularne powtarzanie, musi jego zdaniem, przynieść oczekiwany skutek.

„Kłamać, kłamać i jeszcze raz kłamać”, ta podpowiedź Palikota stosowana jest w całej rozciągłości przez polityków Platformy i wspierające ich media, w nadziei, że nie poważnym programem wyborczym, a właśnie kłamstwami, można wygrać wybory.

2. Jednak to co zrobił prezydent Warszawy i jednocześnie wiceprzewodniczący Platformy Rafał Trzaskowski w ostatni piątek, uczestnicząc zdalnie w panelu zorganizowanym przez Atlantic Council dotyczącym pandemii koronawirusa i szczepień przeciw Covid 19, to są wręcz Himalaje kłamstwa.



Trzaskowski poinformował pozostałych panelistów i prowadzącego, że to on osobiście uratował sytuację w Warszawie, zabezpieczając odpowiednie ilości odzieży ochronnej, sprzętu medycznego, łóżek w szpitalach, wreszcie teraz opracował i wdraża system szczepień mieszkańców miasta.

Jak twierdził w sytuacji kiedy rząd doprowadził do chaosu już podczas drugiej i trzeciej fali Covid 19, on „wziął odpowiedzialność w swoje ręce”, zareagował bardzo szybko, bo „lepiej od rządu wiedział, jak przygotować się do walki z pandemią”.

3. Na te bezprzykładne kłamstwa zareagował zarówno minister zdrowia Adam Niedzielski pisząc na jednym z portali społecznościowych ,że „czasem brak słów by skomentować kłamstwo przeplatane megalomanią” jak i wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, który koordynuje organizację ochrony zdrowia i walkę z pandemią koranwirusa na terenie Mazowsza.

Jak podkreśla wojewoda jeżeli z kimś zarządzających Warszawą miał kontakt w sprawach ochrony zdrowia w ciągu ostatniego roku to byli zastępcy Trzaskowskiego, a on sam najczęściej był nieobecny w urzędzie.

Prezydent zarządza 10 szpitalami w Warszawie i jednocześnie na etapie wyposażania był nowo wybudowany szpital Południowy i gdyby nie materiały medyczne i sprzęt medyczny za 7 mln zł dostarczone przez rząd, żaden z tych szpitali nie byłby przygotowany do przyjmowania pacjentów zakażonych Covid19.

Wręcz skandalem zakończyło przyspieszenie oddania do użytku szpitala Południowego i przeznaczenia go w całości na leczenie pacjentów covidowych, mimo przeznaczenia przez rząd aż 80 mln zł na dokończenie budowy i wyposażenie w sprzęt, w momencie nadchodzenia 3 fali covidowej, nie był on gotowy do przyjmowania pacjentów.

Dopiero powołanie pełnomocnika ministra zdrowia na zarządzającego tą placówką (swoistego zarządcy komisarycznego), spowodowało przełamanie oporu i obecnie dysponuje on 250 łóżkami do przyjmowania pacjentów covidowych.

4. Podobnie jest ze szczepieniami przeciwko Covid19, na terenie Warszawy działa blisko 300 punktów szczepień, do organizacji których miasto nie przyłożyło się w ogóle, wszystkie one powstały jako samodzielna aktywność podmiotów, które zdecydowały się zająć szczepieniami.

Do tej pory miasto nie zorganizowało samodzielnie żadnego punktu szczepień, przymierza się do takiej organizacji na stadionie Legii ale powstanie takie punktu jest w pełni finansowane przez wojewodę, a sam proces szczepienia jak i szczepionki są finansowane z budżetu państwa.

Trzaskowski natomiast bez zająknięcia stwierdził, że to on stworzył taki punkt na stadionie , co więcej że już od wielu dni szczepi, sugerując wręcz, że całą te operację finansuje z budżetu miasta, zastępując w ten sposób nieudolny rząd.

5. Można by machnąć ręką, politycy Platformy nie potrafią nic innego, to przynajmniej kłamią bardzo sprawnie, ale Atlantic Council, to jednak bardzo opiniotwórczy think tank i oczernianie Polski na takim forum i w takiej sprawie, gdy chodzi o zdrowie i życie ludzkie, to jednak bezczelność wręcz niewyobrażalna.

I robi to człowiek, który już na początku pandemii uciekł na zwolnienie lekarskie, później jesienią zachęcał do protestów w ramach Strajku Kobiet w Warszawie i sam w nich uczestniczył, a bez wyrażonej w dziesiątkach milionów złotych pomocy z budżetu państwa , nie byłby w stanie dokończyć budowy szpitala Południowego, jego sztandarowej inwestycji w ochronie zdrowia.

Himalaje kłamstwa i bezczelności, prezydenta stolicy, wiceprzewodniczącego Platformy, kandydata na prezydenta Polski, a teraz organizatora dla młodzieży w sierpniu w Olsztynie, wydarzenia Campus Polska Przyszłości.

Czy tych młodych ludzi, którzy przyjadą do Olsztyna, będzie także uczył tak wyrafinowanego kłamania?





Zbigniew Kuźmiuk