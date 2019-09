Palade: Zapowiada się rekordowa frekwencja wyborcza

Polka 29.9.19 12:23

Jacek Saryusz-Wolski - Lista spraw zrealizowanych lub realizowanych obecnie przez rządy B. Szydło i M. Morawieckiego:

- program 500 plus

- program mieszkanie plus

- reformę szkolnictwa

- przywracanie stoczni, zbrojeniówki

- obniżenie wieku emerytalnego

- trwa reforma sądownictwa

- skuteczność na arenie międzynarodowej (koniec relokacji imigrantów)

- ukrócenie bezkarności komorników i sędziów

- objęcie nadzorem KNF hochsztaplerów finansowych nazywających siebie pośrednikami i doradcami finansowymi

- reforma emerytur – dezubekizacja

- darmowe leki dla seniorów

- program prorodzinny

- program pracy obowiązkowej dla więźniów

- obniżenie podatku CIT dla firm

- likwidacja umów śmieciowych

- spadek deficytu budżetowego

- reforma armii i zbrojenie wojska

- przywrócenie polityki historycznej

- darmowe szczepienia dla duieci

- naprawa praworządności w TK

- walka z oszustami WAT

- walka z korupcją

- wywaleniez prokuratury i izb komorniczych nieudolnych i nieuczciwych ludzi

- wprowadzenie ustawy o zakazie odbierania dzieci przez sądy z powodów biedy

- wprowadzenie karalności za kąamstwa oświęcimskie

- podniesienie kwoty wolnej od podatku

- podniesienie minimalnej pensji

- podniesienie minimalnej emerytury

- spadek bezrobocia

- pierwszy raz w historii Polski sprzedaż obligacji skarbowych na rynku międzynarodowym z ujemną stopą procentową

- uruchomienie rządowego programu o wysokości 1 mld zł dla przedsiębiorców dla wspierania innowacyjności

- wykupienie dziedzictwa narodowego z kolekcji zabytków Czartoryskich

- rezygnacja z zakupu bezużytecznych Caracali

- zablokowanie sprowadzania terroryzmu do Polski

- ........ ........ nie uwzględniono nowych propozycji, rozwiązań i projektów rządowych ostatniego roku. Postaram się je uzupełnić !

- program przeciwko smogowi i dopłat za wymianę pieców, program dostępność plus, program budowy i remontów dróg lokalnych, program dopąat do budowa żłobków i przedszkoli, program wyprawka 300 plus, obniżenie podatku CIT do 9 %, program pomocy nowym firmom start-UP, wielkie inwestycje jak przekop mierzei wiślanej, budowa Via Carpatia, budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, Budowa tunelu w świnoujściu , dokończenie Zakopianki.



Czy wy kut-asy krytykanci uważacie, że to mało ?!!! Czy wy kut-asy uważacie się za mądrzejszych od Jacka Saryusza-Wolskiego ?!!!