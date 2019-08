Palade: Te wybory nawet w ,,zaborze pruskim'' wygra PiS

Należy zostawić PiS u władzy! Po drugiej kadencji nie będzie czego zbierać... a jak mówi przysłowie "Mądry Polak po szkodzie"! Wtedy można będzie zacząć, znowu od nowa budować nową RP, chociaż widząc to co teraz robi PiSi rząd to ciężko będzie posprzątać tą stajnie Kaczyńskiego jaką robi z Polski!

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha