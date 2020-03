Pakiet pomocy dla przedsiębiorców. Sprawdź szczegóły rządowego projektu

Projekt nosi nazwę: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa da bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Składa się on z pięciu filarów, są to: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców oraz inwestycje publiczne.

Na pierwszy filar przypada pomysł pokrycia przez państwo 40 proc. wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej. Co najmniej drugie tyle ma pokryć pracodawca. Pomoc ta będzie przysługiwała pracodawcom, którzy spełnią kryteria związane ze spadkiem obrotów i zarejestrowaniem straty finansowej z powodu epidemii. Jak podkreśla szef rządu, rozwiązanie to może zapewnić bezpieczeństwo na rynku pracy nawet 3-4 mln osób.