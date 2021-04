Pakiet dla rodziny Prymasa Wyszyńskiego [Nagranie]

- Rodzina to nie nuda dla tych, którzy się kochają miłością sprawiedliwą. Tak uważał kard. Stefan Wyszyński. Ci, którzy zdecydują się poznać jego nauczanie, szybko odkryją, jak bardzo Prymas kochał polskie rodziny, jak dobrze znał ich bolączki i jak często podkreślał, że szczęśliwa rodzina to wspólnota miłująca i sprawiedliwa.

Prymas wielokrotnie mówił o tym podczas przygotowań do obchodów 1000-lecia Chrztu Polski. Warto przypomnieć, że to on był ich pomysłodawcą i architektem. W kontekście zbliżających się obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz dnia wyniesienia na ołtarze kard. Wyszyńskiego warto sięgnąć po jego nauczanie, by odkryć, że rodzina to nie nuda dla tych, którzy się kochają miłością sprawiedliwą.

Wydanie ukazuje się z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski.

