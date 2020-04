PAD: aborcja dzieci z niepełnosprawnością to morderstwo

Ted 8.4.20 10:58

KONFEDERACJO !!!! Apeluję do Was, jako Wasz wyborca. Sytuacja jest wyjątkowa, poprzyjcie rząd, byśmy nie wpadli w łapy zbrodniczej opozycji, która jest zdolna zniszczyć Polskę i doprowadzić do katastrofy ekonomicznej i gospodarczej. WYBORY MUSZĄ SIĘ ODBYĆ i tym razem Andrzej Duda MUSI WYGRAĆ. Innej opcji nie ma. Wiem, jak byliście opluwani i niszczeni także przez PIS, ale my, wasi wyborcy, docenimy ten Wasz gest ratujący Ojczyznę w następnych wyborach. Gowinowcy to zdrajcy i mogą doprowadzić Polskę do nieszczęścia.