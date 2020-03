Pacjent zero: dziękuję Opatrzności Bożej za dar życia

Uważasz, że każdy, kto wątpi w dobroć Boga, albo w ogóle w Boga to troll? Może troszkę tolerancji? Czy ja kiedyś Cię obraziłam? Czy śmiałam się z ludzi wierzących? Drwiłam z religii?

Może za dużo w życiu widziałam cierpiących, odrzuconych, zapomnianych, żeby wierzyć, że to wszystko tak ma być. Że dobry Bóg zsyła na dzieci nowotwory, kalectwo, skazuje je na śmierć w męczarniach, żeby dziękować Mu za jednego wyleczonego z choroby. Nie chcę pomocy Boga, żadnego, wierzę w ludzi. Widzisz, nie siedzę w domu, tylko codziennie rano jadę do pracy, żeby nie zostawić porzuconych, niepełnosprawnych dzieci samych, w obliczu epidemii. To samo robią nasze pielęgniarki, opiekunki, salowe. I to im dziękuję po każdym dniu pracy. Bez ludzi nie byłoby nic.

I nie jestem i nie chcę być znawczynią Boga, takiego Boga.

