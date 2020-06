''Zero'' tolerancji dla anty-Polaków

Leszek 13.6.20 21:04

Jak Polaków sie szkaluje to nie ma reakcji.



Żydowski pachołek takiego bandytę mianował na stanowisko.





Na platformie Citizen.GO znajduje się petycja, której twórcy i sygnatariusze domagają się zwolnienia polakożerczego dyrektora Muzeum Auschwitz-Birkenau, czyli miejsca pamięci obozu, w którym najpierw ginęli Polacy, a dopiero później żydzi.



„W związku z godzącą w polską pamięć historyczną, konsekwentną działalnością dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, wzywamy władze Rzeczypospolitej do usunięcia dra Piotra M.A.Cywińskiego ze stanowiska dyrektora Muzeum Auschwitz” napisał twórca petycji Michał Tyrpa. „Ponadto żądamy przywrócenia Mszy św. i hymnu państwowego pod Ścianą Straceń w Narodowym Dniu Pamięci Polskich Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych 14 czerwca 2017 r.” dodał.



Petycja znalazła się na platformie już w 2016 roku, ale liczba zebranych podpisów gwałtownie wzrosła dopiero teraz, po tym, jak nie dopuszczono Polaków do uroczystych obchodów tzw. wyzwolenia obozu przez sowiecką armię, zabraniając im nawet trzymać w dłoniach polskich flag.





Nie da się z faktami dyskutować.



To polskojęzyczne rząd, lecz nie Polski.