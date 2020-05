Owsiak wkurzony na #hot16challenge2. Oczywiście winą obarcza rząd i nie chce już rapować

- I o czym w tym momencie rapować w challengu? O matce ziemi? O hejcie? O rządzących? Zbijać to w rymy, 16-wersowe? Ni cholery, cała mi na to ochota przeszła, wycofuję się i tutaj w tekście pisanym mówię pełnym głosem – stop tej nonszalancji obecnej władzy. Stop tego bezprawia, które wystawia służby porządkowe przeciwko obywatelom w pokojowej, nikomu nierobiącej żadnej krzywdy manifestacji. Skoro nie potrafiliście nas, obywateli przygotować do plagi koronawirusa, to nie macie prawa teraz, szczególnie w sposób tak brutalny, uciszać tych, którzy najbardziej odczuwają skutki epidemii. Nie rozmawiacie, nie macie w sobie nawet milimetra przyjaźni, nawet nie próbujecie zrobić czegoś razem z nami wszystkimi. Podzieliliście nas i jedną za drugą legendę naszego życia brutalnie niszczycie. Zniszczona została idea Solidarności. Tej polskiej, sprzed ponad 30 lat, z której byliśmy dumni i za co nas świat podziwiał. Zniszczyliście największą dumę Polski, jaką była stadnina w Janowie i swoimi najbardziej idiotycznymi, rodem z PRL-u posunięciami zniszczyliście legendę polskiego radia – Trójka - Program 3 Polskiego Radia. Nie zrobiliście tego wyrzuceniem Kazika z listy przebojów, zrobiliście to dokładnie 4 lata temu