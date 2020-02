Owsiak na Nowogrodzkiej. Chce, aby Joanna Lichocka zdała mandat

Oloo 17.2.20 19:03

Nie bądź dziecinnym i naiwnym polaczkiem.

Urząd Skarbowy i Prokuratura są w rękach PiS,więc gdyby był najmniejszy zarzut lub machlojka to już dawno by siedział,bo katolicy i PiSiory jak ty go nienawidzą.

Chyba że uważasz,że PiS i Kościół trzyma z nim sztamę ,to inna sprawa i zwracam ci honor.