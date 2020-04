Otrzeźwienie? Wielka Brytania powoli dostrzega obłęd gender

diki 28.4.20 15:43

jak nie masz wiary to chrzest dla ciebie nie ma znaczenia , a polanie wodą fizycznie niczego nie zmienia...

z drugiej strony rodzice maja prawo do przekazania testamentu ... ale rozumianego inaczej

czyli równie dobrze mógłbyś pozwać rodziców że gadają do ciebie po polsku a nie po chińsku i to jest ten niepisany testament ,

ale czy taki pozew miał by sens ?

Czyli rodzice dają ci to : co sami mają lub (i) uważają że to będzie najlepsze dla ciebie..

a potem sam ocenisz czy lepsze Sowiety (bezbożne) co wymordowały własnych obywateli liczonych w dziesiątkach milionów w łagrach

czy jednak (może nie idealne) ale przynajmniej w miarę pobożna Ameryka która jest pierwsza gospodarką na świecie...

i dlaczego tak jest ?