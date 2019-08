Oto program totalnych! Słaba Polska w tęczowej Europie

Kto dziś pamięta co Ryszard Petru wraz ze swoimi aniołkami z niemiecko brzmiącymi nazwiskami opowiadali o Donaldzie Tusku i Platformie Obywatelskiej w 2015 roku i później? Dziś aniołki Nowoczesnej idą pod rękę z Grzegorzem Schetyną. Na lewicy wymianie uprzejmości nie było końca, począwszy od nazywania członków SLD przez liderów partii Razem „starymi komuchami”, po wypowiedzi Roberta Biedronia, że SLD to „partia wielu postpezetpeerowców i karierowiczów w fatalnym wydaniu.” W najbliższych wyborach będą startować ze wspólnych list. O tym, że można zdecydować się na udział w konwencji „zorganizowanej grupy przestępczej”, i co więcej, padać w ramiona, gratulować i dziękować szefowi tejże „organizacji” mogliśmy się przekonać na przykładzie Pawła Kukiza i PSL’u.

Powodów i dowodów na słuszność głoszonych przez siebie tez umiłowani przywódcy tych ugrupowań znajdują wiele: a to, że nie można drażnić Rosji, a to, że się nie opłaca denerwować Berlina, a to, że nie powinniśmy prowokować Brukseli; a to, że jesteśmy za mali, za biedni, za brzydcy, zbyt prowincjonalni, jak uboga panna bez posagu; a to, że brunatniejemy i zmierzamy w stronę faszyzmu, nazizmu i zamordyzmu, chociaż niemieckie media i tęczowi demonstranci czują się tu jak u siebie; a to, że kapitał nie ma narodowości, i trzeba sprywatyzować wszystko jak leci, za grosze, bo uwłaszczeni przedsiębiorcy w naszej kapitalistycznej rzeczywistości poradzą sobie znacznie lepiej niż państwowe firmy; a to, że powinniśmy płynąć w głównym nurcie za Niemcami i Francuzami i cieszyć się z resztek, które dla nas zostawią; a to, że nie potrzebujemy IPN, CBA i publicznej telewizji, bo zaglądają w papiery, teczki i szkodzą; potrzebujemy za to więcej demokracji, dlatego koniecznie i jak najszybciej powinniśmy wprowadzić JOW’y.