Oto owoce działalności hejterów z PO-KO i Sokuzburaka! Sasin: Grożono mi zabiciem syna

"Widać wyraźnie, że to są pieniądze, które są kierowane na tę właśnie działalność. Czołowi politycy Platformy Obywatelskiej nie tylko nie odcinają się od tego hejtu, ale podają, lajkują, obserwują - sam Grzegorz Schetyna. Nie słyszałem głosu pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, żeby tutaj w jakiś sposób zaprotestowała, odcięła się od tego, co się rzeczywiście wylewa z tej strony internetowej"- stwierdził polityk. Pytany o sprawę Klaudii Jachiry, od której Małgorzata Kidawa-Błońska i część polityków PO rzeczywiście się odcięła, Sasin ocenił, że "takiej kandydatki trzeba było w ogóle nie brać na listę".

"Pod pięknym uśmiechem i pod pozorem osoby spokojnej i życzliwej, niestety tkwi to samo, co we wszystkich politykach Platformy Obywatelskiej, czyli brutalna polityka, brutalny atak, hejt, przyzwolenie dla tego. Niestety - bo pani Kidawa-Błońska nigdy się od tego typu działań swoich kolegów i swojego ugrupowania nie odcinała"-punktował PO-KO. Pytany z kolei o pogróżki pod adresem Lubnauer, nadesłane w minioną niedzielę na adres mailowy TVN24, polityk ujawnił, że również jego rodzina otrzymywała groźby. Ponadto potępił tego typu działalność.

"A jeśli to jest strażnik, który ma obowiązek, misję, żeby chronić innych, to jest to tym bardziej niewybaczalne i muszą być absolutnie szybkie konsekwencje. I takie konsekwencje zresztą zostają wyciągnięte"-wskazał polityk PiS, który podkreślił, że również otrzymuje groźby, a w przypadku jednej z nich, nadesłanej do jego biura poselskiego, zdecydował się skierować sprawę do prokuratury.