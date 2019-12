Oto 'moment prawdy' dla Macrona! Francja SPARALIŻOWANA

Życie we Francji jest sparaliżowane w wyniku strajku powszechnego. Przyczyną protestu jest sprzeciw wobec planów wprowadzenia reformy emerytur. Utrudnienia potrwają do poniedziałku. W całej Francji pracownicy kilku gałęzi sektora publicznego trwają protesty przeciwko reformie emerytalnej zapowiedzianej przez prezydenta Emmanuela Macrona. W ogólnokrajowym strajku generalnym biorą udział zatrudnieni w transporcie, edukacji i strażacy.

Związki zawodowe pracowników transportu zapowiedziały, że strajk potrwa do poniedziałku. W całym kraju występują utrudnienia na drogach, kolei oraz w ruchu lotniczym i szkołach.

90 proc. kursów pociągów TGV zostało odwołanych, zakłócenia występują także na trasach regionalnych i międzynarodowych. W Paryżu nie jeździ większość pociągów metra, przez co na ulicach tworzą się ogromne korki - zamknięto 11 na 16 linii.

Linia RER B łączący lotnisko Roissy Charles de Gaulle ze stolicą kursuje w ograniczonym zakresie, jeden na trzy składy odchodzą. W południowej Francji ruch pociągów niemal całkowicie zamarł. Do pracy ludzie docierali na rowerach, hulajnogach albo pieszo idąc nawet przez godzinę w jedną stronę. Wielu osób zdecydowało się wziąć wolne. Na dworcach uruchomiono specjalne patrole pracowników kolei, by informowali pasażerów o utrudnieniach. Jedna z pracownic francuskich kolei państwowych SNCF wyjaśniała, że ona i jej koledzy są po to, aby informować podróżnych o strajku.