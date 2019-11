Oto, jak czerwonoarmiści ,,wyzwalali'' Polskę. Porażające wspomnienia żołnierza NSZ

„Wieczorem już dotarliśmy do wsi Gołąb (czy Gołębie) pod Radomiem zajętej na kwatery przez sowietów. To co tam się działo przechodziło wszelkie granice wyobraźni. Kiedy nie zatrzymywani przez wartowników weszliśmy do pierwszej chaty wiejskiej włosy podniosły się nam z przerażenia”.