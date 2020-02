Oto, czym jest aborcja! Dziecko przez godzinę, płacząc, konało w rękach matki

Śmiertelny zastrzyk wykonano w szpitalu Najświętszej Maryi Panny w Manchesterze. Był to już 25 tydzień ciąży. Dwukrotne skanowanie miało wykazać, że serce dziecka przestało bić. Następnie matkę przetransportowano do jej lokalnego szpitala w Bolton, gdzie miała urodzić martwego synka.

Wówczas okazało się, że matka poczuła, jak jej dziecko kopie. Położna, którą poprosiła o sprawdzenie tego, stwierdziła, że to niemożliwe. 10 godzin później Khan urodziła dziecko i usłyszało jego płacz. „Myślałam, że zwariowałam – wspomina matka. – Myślałam, że słyszę płacz, ponieważ tego chciałam – by moje dziecko żyło”.

Okazało się, że jednak dziecko faktycznie żyło. Położna wybiegła z wcześniakiem na korytarz wołając o pomoc. „Przynieśli go z powrotem i powiedzieli: Co pani chce byśmy z nim zrobili? I nie rozumiałam, o co im chodzi. Trzymałam go i przytulałam go, i mówiłam mu, jak bardzo go kocham. Był takim wojownikiem. Miał dużą dziurę w kręgosłupie i był bardzo niepełnosprawny, a jednak trzymał się życia przez godzinę”