Owsiak ,,zbiera baty’’. Młynarska: Jesteś dziadersem!

Środowiskom lewicowym bardzo nie spodobała się poniedziałkowa wypowiedź Jerzego Owsiaka na temat aborcji. Szef WOŚP zbiera kolejne słowa krytyki. Tym razem stanowisko postanowiła zająć Paulina Młynarska, która nazywa go „dziadersem”.

- „Nie jesteśmy świrami, wariatami, którzy mówią, że aborcja ma być na pstryknięcie. To jest absolutnie nadużycie. Myślenie o tym jest absolutnym nadużyciem” – mówił Jerzy Owsiak, broniąc się przed zarzutami, wedle których WOŚP grała na rzecz aborcji.

Wypowiedź Owsiaka zdążyła już skrytykować europosłanka Zielonych Sylwia Spurek, która zaprosiła go na lekcje z „praw człowieka”. Teraz głos zabrała Paulina Młynarska, nazywając szefa WOŚP „dziadersem”.

- „Świadczy o tym łatwość z jaką w czasie, gdy Polki masowo protestują przeciw sadystycznej ustawie antyaborcyjnej, rzucasz hasło aborcja na pstryk i opowiadasz się za zgniłym kompromisem” – stwierdziła.

- „Rzuca dziaders, jeden z drugim, że legalna aborcja to kaprys na pstryk, że w sumie to kompromis mu pasował. I zadowolony. Wiadomka, jego to nie dotyczy. Bardzo niefajne, gdy takie słowa, w tym stylu wypowiedziane, w takim momencie, padają z ust samego Jurka Owsiaka. Bardzo! Już pomijam, że Ogólnopolski Strajk Kobiet solidarnie zawiesił protesty, aby nie kolidować z WOŚP, a dziaders w Tobie wbił im nóż w plecy. Nie traktuj tak kobiet Jurku Owsiaku!” – dodała.

kak/Facebook