Oświadczenie Donalda Trumpa: Przemoc jest sprzeczna z moimi wartościami [Wideo]

- Niezależnie, czy jesteś z prawicy, czy z lewicy, czy jesteś Demokratą, czy Republikaninem – nie ma uzasadnienia dla przemocy, nie ma dla niej wytłumaczenia, nie ma wyjątków – powiedział w swoim najnowszym oświadczeniu prezydent USA Donald Trump odnosząc się do wydarzeń, ajkie miały miejsce na Kapitolu kilka dni temu.

W nagraniu z Białego Domu, jakie zostało w dniu wczorajszym umieszczone na Twitterze prezydent USA Donald Trump potępił przemoc, do jakiej doszło na Kapitolu.

- W świetle doniesień o kolejnych demonstracjach wzywam, aby nie dochodziło do przemocy, łamania prawa ani żadnego wandalizmu – napisał Trump w oświadczeniu, które zostało opublikowane kilka godzin po nagraniu na Twitterze .

- Wzywam wszystkich Amerykanów, aby pomogli złagodzić napięcia i uspokoić nastroje. Dziękuję – zaapelował kończący urzędowanie prezydent USA.

.@POTUS: In light of reports of more demonstrations, I urge that there must be NO violence, NO lawbreaking and NO vandalism of any kind. That is not what I stand for, and it is not what America stands for. I call on ALL Americans to help ease tensions and calm tempers. Thank You. pic.twitter.com/mOOGZjqTLW