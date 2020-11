Ostro na linii Thun i mec. Kwaśniewski. Manipulacje, przekłamania i wulgaryzmy

- Przykra sprawa, że politycy staczają się do tego poziomu polemiki i tego poziomu języka. Jedno jest pewne - nas do tego poziomu nie ściągną. Rozmowa jest tu już możliwa jedynie za pośrednictwem pism procesowych – napisał na Twitterze mec. Jerzy Kwaśniewski prezes Instytutu Ordo Iuris odnosząc się do wulgarnego wpisu europosłanki PO Róży Thun.

Róża Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein z domu Woźniakowska szydzi w ten sposób z faktu, że w Brukseli właściel lokalu wypowiedział umowę najmu Instytutowi Ordo Iuris.

Thun umieściła następujący wpis:

- Uuu..zdenerwował się tak bardzo, że skarga do #KE, bo #OrdoIuris jest na liście lobbystów inst europejskich, pomyliła mu się z listem otwartym. Radykałowie... oj, niedobrze tak o 38 MEPs z różnych krajów i grup.. A dziewuchy w Brux tak zastraszyły właściciela że wy........ł #OI

Odnosząc się do sytuacji oraz publikacji Wirtualnej Polski mec. Kwaśniewski napisał:

- Odpowiadając na manipulacje @wirtualnapolska:

- nic nam „Bruksela” nie wypowiedziała, to sprawa zastraszonego prywatnego właściciela,

na list otwarty radykałów odpowiadamy pozwem.

Aha, wiceprezes @OrdoIuris został wybrany członkiem organu UE - Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Aha, wiceprezes @OrdoIuris został wybrany członkiem organu UE - Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. pic.twitter.com/eStsc0PUWP — Jerzy Kwaśniewski (@jerzKwasniewski) November 21, 2020

Przykra sprawa, że politycy staczają się do tego poziomu polemiki i tego poziomu języka. Jedno jest pewne - nas do tego poziomu nie ściągną.



Rozmowa jest tu już możliwa jedynie za pośrednictwem pism procesowych. https://t.co/iuOlmWKdS1 — Jerzy Kwaśniewski (@jerzKwasniewski) November 21, 2020

