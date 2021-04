Ostatnia prosta badań francuskiej szczepionki. Brytyjczycy podpisali już kontrakt na 190 mln dawek

Już wkrótce na europejskim rynku najpewniej pojawi się kolejna szczepionka przeciw COVID-19. To preparat francuskiej firmy biotechnologicznej Valneva. Firma poinformowała właśnie o pozytywnych wynikach pierwszej fazy testów. W kwietniu startują badania trzeciej fazy na dużą skalę.

Do tej pory zrealizowane badania wskazują, że przeciwciała do walki z koronawirusem wytworzyło 9 na 10 zaszczepionych nowym preparatem pacjentów. Testy przeprowadzono na 153 młodych i zdrowych osobach.

W kwietniu firma planuje badania kliniczne III fazy. Następnie złoży wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki do brytyjskiego urzędu zdrowia MHRA. Valneva podpisała już z brytyjskim rządem kontrakt na dostawę 190 mln dawek szczepionki do 2025 roku. To właśnie w Wielkiej Brytanii szczepionka ma być produkowana.

- „Ta szczepionka zostanie wyprodukowana w Livingston w Szkocji, dając kolejny impuls do brytyjskich nauk przyrodniczych i, jeśli zostanie zatwierdzona, odegra ważną rolę w ochronie naszych społeczności”

- powiedział w rozmowie z BBC brytyjski minister zdrowia Matt Hancock.

Jednocześnie firma prowadzi też rozmowy z UE.

kak/PAP