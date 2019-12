Osobne kasy dla Polaków w Niemczech. Ambasada reaguje, hurtownia przeprasza

„Chodzi o Edeka C + C Großmarkt, który znajduje się na południowych przedmieściach Cottbus w Niemczech, pół godziny jazdy samochodem od polskiej granicy. Kasy <<przeważnie dla polskich klientów>> oraz <<przeważnie dla niemieckich klientów>> pojawiły się tu przed kilkoma miesiącami. Co istotne - <<polska” kasa jest jedna, <<niemieckie>> - trzy. Klienci informują, że te drugie są zwykle puste, podczas gdy kasy dla Polaków – niezwykle zatłoczone”.