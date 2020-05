Oskarżony o pedofilię b. wiceszef AW nie przyznaje się do winy

Leszek 26.5.20 18:05

W jaki sposób Morawiecki niszczy Polskę?

Opublikowano 9 grudnia 2017by wobroniekrzyza

W dniu 7 grudnia 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie, na którym zaprezentowałem (w części) to, o czym pisałem w ostatniej swojej książce pt. „Masoneria polska 2017. W centrum wydarzeń”.

Wykład można znaleźć pod adresem:



https://www.youtube.com/watch?v=2qI_dxe-v2M



W trakcie swojego wystąpienia przedstawiłem szereg posunięć Morawieckiego i powiedziałem, że najgorsze co teraz mogłoby spotkać Polskę to byłoby mianowanie Morawieckiego na premiera. W tym momencie przerwała mi jedna z pań znajdujących się na sali odczytując esemesa, który właśnie otrzymała: „Morawiecki został premierem”.



Morawieckiemu poświęciłem 41 stron w książce pt. „Masoneria polska 2017. U progu katastrofy”.



W książce pt. „Masoneria polska 2017. W centrum wydarzeń” poświęcam mu pierwszy rozdział pt. „Mateusz Morawiecki i JP Morgan Chase” oraz jeden z punktów ostatniego rozdziału pt. „Co zrobił PiS dla Polski od 2015 roku?”.

Można powiedzieć, że dotyczy go też ten punkt tego rozdziału, który nosi tytuł: „Targowica i kopalnia Krupiński”.



Będę teraz sukcesywnie, w odcinkach zamiesz