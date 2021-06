Orlen wybuduje elektrownię gazową w Ostrołęce!

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek ogłosił dziś w Ostrołęce, że w mieście tym powstanie elektrownia gazowa. Spółka podpisała aneks do dotychczasowej umowy z GW Power, w myśl którego blok parowo-gazowy zastąpi pierwotnie planowany blok na węgiel.

Spółka Energa z Grupy Orlen podpisała aneks do umowy z firmą GE Power na budowę elektrowni Ostrołęka C. Zamiast bloku na węgiel w Ostrołęce powstanie blok parowo-gazowy o mocy 745 MW. Wartość inwestycji to około 2,5 mld zł.

Początek budowy bloku zaplanowano na przełom 2021 i 2022 roku. Obecnie trwają prace związane z przyłączeniem instalacji do sieci gazowej.

- „Spółka Gaz-System zadeklarowała gotowość przyłączenia bloku do sieci przesyłowej gazu za trzy lata. Harmonogram zakłada zakończenie zasadniczych prac budowlanych elektrowni pod koniec 2024 roku, a oddanie obiektu do użytku w 2025 roku. Wraz z aneksem na budowę bloku zawarta została wieloletnia umowa serwisowa”

- informuje Energa.

kak/PAP, wnp.pl