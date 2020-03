Orlen rusza z produkcją środków dezynfekujących

W tym tygodniu Orlen Oil z grupy Orlen rozpocznie produkcję płynu do dezynfekcji –powiedział dziś na antenie Polskiego Radia 24 prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek.

-„Orlen już w tym tygodniu rozpocznie produkcję środków dezynfekujących. Zaczniemy od pół miliona litrów, może jeżeli będzie potrzeba do miliona litrów”.

Obajtek zaznaczył, że koncern jest w stanie wyprodukować nawet do 1,5 mln litrów płynu do dezynfekcji, bez konieczności zmniejszania poziomu produkcji płynu do spryskiwaczy szyb, który także powstaje w Orlen Oil. Podkreślił też, że nie będzie problemu z zaopatrzeniem paliwa na stacjach paliwowych Orlenu.