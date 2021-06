ORLEN OIL Sponsorem Strategicznym Wisły Kraków

​Wisła Kraków to klub z bogatą historią i tradycją, który w środowisku biznesowym zatacza coraz szersze kręgi. Spółka ORLEN OIL, która od początku istnienia związana jest z Krakowem, będzie od początku sezonu 2021/2022 Sponsorem Strategicznym 13-krotnego mistrza Polski – czytamy na stronie PKN Orlen.

- Logotyp ORLEN OIL wraz z marką olejów motoryzacyjnych PLATINUM zostanie wyeksponowany w centralnej części trykotów meczowych, a także na bandach reklamowych Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie oraz na materiałach marketingowych Klubu. Nawiązana współpraca oznacza dla Wisły Kraków nowe możliwości rozwojowe i pozyskanie Partnera rozumiejącego potrzeby lokalnej społeczności. Z kolei dla ORLEN OIL to wzmocnienie rozpoznawalności marki, realne wsparcie działań biznesowych, a także zaangażowanie w rozwój najmłodszych sportowców – informuje dalej koncern.

W swojej 115-letniej historii Wisła wywalczyła dotychczas 13 tytułów mistrza Polski, 13 tytułów wicemistrza Polski, 4 Puchary Polski, 1 Puchar Ligi Polskiej oraz 1 Superpuchar Polski. Nie bez znaczenia są występy Białej Gwiazdy w Europie, które przyciągały na stadion i przed telewizory kibiców nie tylko spod Wawelu. Warto wspomnieć takie pojedynki, jak chociażby z Parmą, z Schalke 04, z Realem Saragossa, z FC Barceloną czy z Realem Madryt, które elektryzowały miłośników futbolu w całym kraju.

- Zawarta umowa - oprócz standardowych elementów widocznych także przy okazji współpracy z innymi podmiotami, jak ekspozycja logo na frontach trykotów meczowych zawodników Białej Gwiazdy czy materiałach marketingowych - niesie ze sobą misję. Nie bez powodu użyłem słowa misja, gdyż misją zarówno Wisły, jak i PKN ORLEN jest wyniesienie rodzimego futbolu na wyższy poziom i ponowne zaistnienie 13-krotnego mistrza Polski na najwyższym szczeblu Ekstraklasy oraz na arenie międzynarodowej - mówi Dawid Błaszczykowski, Prezes TS Wisła Kraków.



- Każdy projekt sponsoringowy, w który się angażujemy, musi przekładać się realnie na wzrost wartości marki i wspierać nasz biznes. Jednocześnie w całej Grupie ORLEN przykładamy dużą wagę do inicjatyw, które odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności. ORLEN OIL to spółka zakorzeniona w Krakowie i wsparcie klubu piłkarskiego w tym mieście uzupełnia prowadzone działania sponsoringowe. Wypracowane warunki gwarantują znaczący zwrot z zaangażowanego kapitału, co korzystnie przełoży się na sprzedaż, a co za tym idzie wyniki finansowe spółki. W ramach współpracy mocny akcent położono też na rozwój procesu szkoleniowego uzdolnionej młodzieży i zaplecza treningowego. W ten sposób umożliwimy najmłodszym zawodnikom dalszy rozwój pod kątem ewentualnego wejścia do profesjonalnego sportu, a może nawet reprezentacji narodowej - mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.



Należąca do Grupy ORLEN, Spółka ORLEN OIL to czołowy producent i dystrybutor środków smarnych dla motoryzacji, rolnictwa i przemysłu, a także płynów eksploatacyjnych oraz płynów do dezynfekcji. Marka postanowiła rozszerzyć swoje działania związane ze wsparciem lokalnej społeczności i zaangażować się we wsparcie futbolu pod Wawelem. Ważnym elementem umowy jest pomoc w rozwoju młodych talentów Białej Gwiazdy poprzez sponsoring drużyn młodzieżowych funkcjonujących w ramach Akademii Piłkarskiej Wisły, a to oznacza wsparcie dla około 250 zawodniczek i zawodników trenujących 11 drużynach w kategoriach wiekowych od U-7 do U-18. Zaangażowanie wielu osób, w tym Jakuba Błaszczykowskiego, w połączeniu z bogatą tradycją szkolenia w Wiśle Kraków sprawiło, że od tego czasu wychowanie młodych piłkarzy weszło w nowy etap. Głównym założeniem Akademii jest usystematyzowanie treningu piłkarskiego oraz zapewnienie jakościowego szkolenia na każdym szczeblu.

