Orędzie z Akity. Co Matka Boża chce nam powiedzieć poprzez swoje proroctwa?

komu komu bezwonny ZyklonB 1.12.19 16:24

Jonasik - aaa ...

Mam róg wikinga w doopie!

O'lala jak dobrze.

And you think filthy kike, you can hide?

Kehila Israel ma świeżą kaszankę na szabes.



Tak tak spotkajmy się pod Lidlem!

Przyprowadź pieska, kotka, kózkę, owieczkę. Ty pójdziesz na zakupy a my się zajmiemy twoimi ulubieńcami. Wymasujemy jaja pieskom, opróżnimy je obciągając, kotkom małym paluszkiem dziurkę w doopie nasmarujemy olejkiem "Albert extra Vergin", a kózkom szczególnie owieczkom damy pełną satysfakcje seksualną.

Mamy w tym doświadczenie wyniesione z dalekiego Bliskiego Wsch.

Tam nasi pradziadowie rżnęli w kichę owce i kozy, na wielbłądy byli za biedni i za mali.



My, tj. ja jonasik wraz urbankiem, hartmankiem, michniczkiem, woleńskim, wojewódzkim oraz niemal całe B'nai B'rith, Kehila Israel, Nożyk(do skracania kootasa) w W-wie, będziemy w Krakowie.

Łatwo będzie nas nawet w tłumie rozpoznać a raczej "poczuć".