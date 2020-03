Orędzie Prezydenta RP na temat koronawirusa: wiem, że jako Polacy doskonale zdamy egzamin

JS 10.3.20 20:44

I znowu prezydent nic nie powiedział o podnoszeniu odporności. Załamać się można ! Przecież to układ odpornościowy najwięcej walczy z bakteriami, wirusami, grzybami i innymi patogenami ! Mycie rąk pomaga ale gdzie była mowa o witaminie C ????? To podstawowa witamina w walce z infekcjami !!! Witamina, którą można przyrównać do Mount Everesta ! Zamiast kwasu askorbinowego (to jest KWAS !) lepiej użyć askorbinian sodu, który można zażywać w duuuużych ilościach ! Takie proste rzeczy a nikt prawie o tym NIE MÓWI !!!! Co to do jasnej Anielki ma znaczyć ???? I co z tego, że umyjemy ręce ? TRZEBA WSPOMAGAĆ UKŁAD ODPORNOŚCIOWY !!!!!!!!! Czy w ten sposób chce z nas zrobić OFIARY ??? Niech ktoś wytłumaczy tym w mediach i w rządzie !!

Pozdrawiam