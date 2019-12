Ordo Iuris zawiadamia prokuraturę w sprawie „Aborcji bez granic”

Ruchy proaborcyjne ogłosiły uruchomienie programu „Aborcja bez granic”. Ma on na celu ułatwienie kobietom uśmiercania ich nienarodzonych dzieci. Instytut Ordo Iuris, w imieniu własnym, poseł Anny Marii Siarkowskiej oraz działacza społecznego i polityka Jacka Władysława Bartyzela, złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby zaangażowane w projekt. Inicjatorzy programu „Aborcja bez granic” zapewniają wsparcie logistyczne i finansowe dla kobiet, które chcą dokonać aborcji. Tego typu działania są w Polsce zabronione przez Kodeks karny.

Akcję propaguje Fundacja Dziewuchy Dziewuchom. Organizacja na swoich profilach w mediach społecznościowych umieściła informację o otwarciu, przy współudziale innych stowarzyszeń, infolinii, na której udzielane są porady w dokonaniu samodzielnej aborcji, sprzecznej z przepisami ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Co więcej, uruchomiono fundusz mający na celu finansowanie zabójstwa prenatalnego osobom, które o to wystąpią. Ponadto, fundacja zapowiedziała wsparcie w organizacji tzw. turystyki aborcyjnej.

W Polsce karze podlega ten kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w dokonaniu aborcji z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania. Karana jest także osoba, która publicznie nawołuje do popełnienia przestępstwa i która bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa (art. 152 KK par 2 kk, art. 255 par.1 kk i 258 par 1 kk). Z uwagi na fakt uzasadnionego podejrzenia naruszania prawa, Instytut Ordo Iuris poinformował odpowiednie organy ścigania składając m.in. wniosek o zabezpieczenie wszystkich komputerów, urządzeń mobilnych oraz nośników danych w celu ustalenia szczegółów podejmowanego procederu, jak również osób zaangażowanych w działalność i ich ról.

W ostatnim czasie rośnie aktywność polskich i zagranicznych środowisk wzywających do lekceważenia obowiązujących w Polsce przepisów prawa odnośnie ochrony życia w prenatalnej fazie rozwoju. Instytut już w 2017 r. sporządził opinię prawną wykazującą niezgodność z polskim prawem organizowania i nakłaniania kobiet do dokonywania aborcji poza terytorium RP (tzw. turystyki aborcyjnej). Opinia ta została wówczas doręczona do wszystkich Prokuratur Regionalnych przez Prokuratora Krajowego.