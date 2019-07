Ordo Iuris poucza ONZ ws. zabijania dzieci nienarodzonych

W obrębie zagadnień badanych przez Komitet, znalazły się tematy wykraczające poza zakres jego działań, takie jak przemoc domowa oraz możliwość uśmiercania nienarodzonych dzieci. Zdaniem członków Komitetu ograniczenie aborcji stanowi okrutne, nieludzkie oraz poniżające traktowanie. Gremium było także zaniepokojone możliwością powoływania się przez lekarzy na klauzulę sumienia jako podstawę odmowy wykonywania aborcji. Zdaniem jednego z członków Komitetu stosowanie klauzuli sumienia powinno być ewidencjonowane przez polski rząd oraz ograniczane ze względu na „prawa i wolności podstawowe” innych osób. W języku dokumentów ONZ oznacza to stawianie woli i decyzji matek o zabiciu swojego dziecka ponad przysługujące mu prawo do życia.

„Wyraźnie podkreśliliśmy, że obowiązująca ustawa o planowaniu rodziny umożliwia torturowanie oraz poniżające i nieludzkie traktowanie dzieci nienarodzonych. Ponadto dyskryminuje nienarodzone dzieci ze względu na stan zdrowia, okoliczności poczęcia oraz prowadzi do przypadków dyskryminacji ze względu na sposób urodzenia. Przypomnieliśmy Komitetowi, że w przypadku przesłanki eugenicznej nienarodzone dzieci mogą być zabijanie aż do momentu uzyskania przez nie możliwości do samodzielnego życia - około 22. tygodnia życia - natomiast w przypadku ostatniej przesłanki aż do 12. tygodnia życia dziecka poczętego”- zaznaczyła Rozalia Kielmans-Ratyńska.