Ordo Iuris obnaża prawdziwą naturę decyzji Rady Miasta Poznania

Maria Blaszczyk 12.2.20 13:53

"Do tego stopnia, że stereotypem określa się w niej przekonanie, iż „opieka nad dzieckiem jest głównie zadaniem kobiety”.[2] Można zasadnie wątpić czy faktycznie tak jest. O ile trudno nie zgodzić się, że „opieka nad dzieckiem jest obowiązkiem zarówno kobiet jak i mężczyzn”, to sprowadzanie pierwszoplanowej roli kobiety w wychowaniu dziecka, szczególnie małego, do poziomu stereotypu jest wysoce wątpliwe."

Ale dlaczego jest wątpliwe?

Mężczyźni nie mają rączek? Nie umieją mówić, słuchać, bawić się - to, mam wrażenie, na ogół robią nawet lepiej, nie rozumieją otaczającej nas rzeczywistości na tyle, by móc ją spróbować dziecku wyjaśnić, nie umieją wózka prowadzić czy omotać się chustą do noszenia?

Wasza praca na rzecz zmniejszenia dzietności budzi podziw...

Otóż wychowanie dziecka, jeśli chce się to zrobić dobrze, to bardzo ciężka i frustrująca praca. Wszystkie badania pokazują, jak bardzo obciążające jest macierzyństwo dla kobiet i jak obniża ich dobrostan.

Pracujcie nad tym dalej i nie patrzcie przypadkiem na jakieś inne kraje, gdzie ludzie chcą mieć dzieci, jakieś Szwecje czy Francje, gdzie kobiety pozostają aktywnie zawodowo, a mężczyźni nie twierdzą, że dzieci to babska sprawa.



"Karta zobowiązuje do „zwalczania, tak dalece jak to możliwe, uprzedzeń, praktyk i użycia języka i obrazów, które oparte są na idei wyższości lub niższości jednej z płci, czy stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn". Niestety nie precyzuje jakie to praktyki oparte są „na idei wyższości lub niższości jednej z płci”.

Spróbuje Wam pomóc...

Niższe pensje? Molestowanie, seksualizowanie i infantylizowanie kobiet w miejscu pracy? Szklane sufity? Lepkie podłogi?

Kilka przykładów? Dobrze, sięgnę po nasze dobre polskie elity. "Kobiety powinny zarabiać mniej, bo są słabsze, mniejsze i mniej inteligentne" - pan Korwin Mikke.

"Ładna buzia, miła, urocza, ale brak jej determinacji" - pan nadprezes Kaczyński.

"Jeżeli koło partii kręcą się osoby, kobiety nieatrakcyjne, to jest coś anachronicznego, coś co odstręcza wyborców" - pan premier Miller.

"Minister sportu Joanna Mucha powinna złożyć rezygnację i zająć się ciążą, a potem swoim dzieckiem" - pan Joński.

"postawienie na kobiety" oznacza, że "rząd będzie sympatyczniejszy, ale nie bardziej fachowy" - pan Halicki.



Nie musicie dziękować, zawsze chętnie pomogę, gdy ktos nie ma internetu, dostępu do gazet, telewizji ani radia.