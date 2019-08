Ordo Iuris interweniuje ws. cenzurowania Pawła Lisickiego na YouTube

Oto lewacka tolerancja w praktyce.

Oto lewacka definicja tolerancji...



NIE MA TOLERANCJI DLA WROGÓW TOLERANCJI, A TOLERANCJA TO MY.



Lewactwo NIKOGO do niczego nie "przekonuje". Lewactwo likwiduje wszelka nie-lewacka myśl z obiegu aby brac ludzi pod but.





