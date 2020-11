Orban: To zamieni UE w Związek Sowiecki!

„Jeśli ten akt prawny, który wypracowały wspólnie PE i niemiecka prezydencja, rzeczywiście zostanie przyjęty – trzeba do tego 2/3, my nie możemy zawetować – to zrobimy z UE Związek Sowiecki” – powiedział węgierski premier Viktor Orban.

W rozmowie na antenie radia Kossuth podkreślił, że to właśnie w Związku Sowieckim istniał zwyczaj, że stawiano warunek, który był pozbawiony obiektywnych kryteriów. W ZSRR – dodał Orban – tworzono komitet, którego zadaniem było kontrolowanie spełnianie nieobiektywnych kryteriów i jeśli nie stawał w szeregu, czekała go surowa kara.

Dalej Orban dodał:

„Taki był Związek Sowiecki. Jak czytam ten projekt, jest dokładnie taki sam. Bez obiektywnych kryteriów, na podstawie ideologicznej chcą szantażować kraje bez możliwości środków odwoławczych”.

Mocno też podkreślił, że tak jak w świecie komunistycznym karano za działalność antysowiecką, tak i teraz UE chce karać kraje członkowskie za działalność”antyeuropejską.

dam/PAP,Fronda.pl