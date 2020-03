Orban ostro o przywódcach zachodnioeuropejskich

Beno 13.3.20 13:33

No cóż, ludzie wybierają do parlamentów i władz nieudaczników żądnych zysków, a nie najmądrzejszych z mądrych i mamy to co mamy. Lewactwo i libertyni nigdy nie służyli dobrze ludzkości. To miernoty umysłowe i nieudacznicy pełni pychy i pogardy wobec innych - najlepiej widać to w sytuacjach kryzysowych.