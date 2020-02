Orban apeluje do EPL o powrót do chrześcijańskich wartości

Pisowiec 19.2.20 11:06

Apeluję o ostrożność wobec Orbana. To heretyk! Poza tym przyjaciel Putina. Ciekawe jakie chrześcijaństwo ma na mysli! Pewnie wg cerkwi moskiewskiej? Albo ewangelickie?

Poza tym tak jak pisze lady chapel to dawne Cesarstwo Austro-Węgierskie, okupant, zaborca duszący Polaków przez 100 lat!!!

Ostrożnie z Orbanem!!!! Węgry to koń trojański Putina w Europie!!!