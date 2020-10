Opozycja wściekła po oświadczeniu prezesa PiS

Bardzo nerwowe reakcje pojawiają się w różnych kręgach opozycji. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz mówi nawet o rozlewie krwi. Czego to nie zrobią politycy, żeby błyszczeć chociażby przez kilka minut. Zwłaszcza po bardzo nieudanych wyborach prezydenckich.

Z kolei Władysław Frasyniuk napisał:

- Jarek, ani w Tobie Boga, ani honoru, ani ojczyzny. Za wzór postawiłeś sobie Jaruzelskiego i jak Jaruzelski skończysz

Ujawnił się także schorowany niedawno i półprzytomny Roman Giertych:

- Jarosław Kaczyński wezwał do obrony kościołów po to, aby protestujący właśnie je atakowali. A nie chodzili pod biura posłów PiS

Natomiast lider PO Borys Budka chce dla prezesa PiS Trybunału Stanu:

- Kaczyńskiemu chcę przypomnieć, że nawoływanie do nienawiści, podżeganie do wojny domowej oraz wykorzystywanie do ataku na obywateli partyjnych bojówek to zbrodnia. Zapewniam, że nikomu nie zadrży ręka, gdy przyjdzie czas na postawienie go przed Trybunałem Stanu

No cóż … może przesilenie jesienne przyszło szybciej przez zmianę czasu?

JK wezwał do obrony kościołów po to, aby protestujący właśnie je atakowali. A nie chodzili pod biura posłów PiS.

To prowokacja nakierowana na wywołanie wojny religijnej. — Roman Giertych (@GiertychRoman) October 27, 2020

Jarosław Kaczyński postanowił dolać oliwy do ognia - najpierw rozpętał piekło w środku epidemii, a teraz eskaluje konflikt. Tylko że dziś występuje jako wicepremier, a nie szeregowy poseł, więc od odpowiedzialności tak łatwo nie ucieknie. https://t.co/BCd5Weq4Qa #StrajkKobiet — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) October 27, 2020

Wiem, że to zły epidemicznie moment. Ale po oświadczeniu Kaczyńskiego, przyjdzie się nam policzyć. Jest nas większość. Stańmy #MuremZaKobietami. — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) October 27, 2020

#Kaczyński.emu chcę przypomnieć, że nawoływanie do nienawiści, podżeganie do wojny domowej oraz wykorzystywanie do ataku na obywateli partyjnych bojówek to zbrodnia. Zapewniam, że nikomu nie zadrży ręka, gdy przyjdzie czas na postawienie go przed Trybunałem Stanu. — Borys Budka (@bbudka) October 27, 2020

mp/twitter/fronda.pl